Gli auguri social di Maradona a Gigi D'Alessio

"Buon compleanno, Gigi D'Alessio". Una frase che ieri, sui vari social, è rimbalzata di pagina in pagina, di profilo in profilo. I 50 anni del cantautore partenopero sono stati celebrati dai suoi tantissimi fan, che si sono sbizzarriti alla ricerca della frase più bella, del ricordo più emozionante, degli auguri più sinceri e spontanei.

Nessuno ha voluto far mancare il proprio pensiero. Tra i tanti messaggi, uno in particolare ha "scaldato" ancor più gli animi della grande "famiglia D'Alessio", come il Gigi nazionale ama definire i suoi sostenitori: è quello del "Pibe de Oro", Diego Armando Maradona, che dalla sua pagina ufficiale ha postato gli auguri e una bella foto del cantante.

Il messaggio di Maradona è piaciuto tanto, ed è stato subito condiviso da tantissimi sostenitori di Gigi D'Alessio, che dal canto suo ha ringraziato tutti con un breve video girato in un non meglio specificato "parco giochi", che però in tanti hanno fatto capire essere ben lontano dall'Italia. Ii 50 anni di D'Alessio sono coincisi con l'uscita del suo ultimo disco, intitolato proprio con la sua data di nascita: "24.02.1967".