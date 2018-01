Artisti di strada al Vomero: trionfa l'omino delle bolle di sapone

Una splendida mattinata di sole per i napoletani che ne hanno approfittato per la loro classica passeggiata domenicale. In particolare, tantissima gente in giro per le strade principali del Vomero. Via Luca Giordano e via Scarlatti letteralmente invase da centinaia e centinaia di persone.

Bambini, anziani e famiglie sono stati allietati oltre che dal sole anche da numerosi artisti di strada, ognuno diverso dall'altro per caratteristiche e per pubblico. Cantanti, mimi e giocolieri hanno attirato con i loro mini-spettacoli i passanti in cambio di monete che non sono mancate a gratificare le loro esibizioni.

Tra i tanti artisti, il pubblico dei bambini ne ha premiato in particolare uno, e cioè l'eterno, imbattibile "omino delle bolle di sapone", al seguito del quale centinaia di ragazzini hanno ballato e giocato a chi riusciva a bucare le bolle prima degli altri. Un vero e proprio spettacolo, ripetuto in continuazione per riuscire a soddisfare tutti i bambini: è stato un trionfo di bolle di sapone di tutte le forme e tutte le grandezze, realizzate con attrezzi di tutti i tipi, dalle racchette da tennis al setaccio da spiaggia e via dicendo.

Le bolle di sapone incantano sempre tutti: grandi e piccini. Il Vomero è da anni la location preferita da tanti artisti di strada.