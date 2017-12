Anche a Natale il solito mercatino dei rifiuti

Natale, certo, ma non per tutti. E così, mentre il traffico impazzisce, mentre i ritardatari sono a caccia del regalo dell'ultimo minuto, e mentre le tavole sono già imbandite con ogni ben di Dio, a due passi da Piazza Garibaldi, nei vicoli attorno a Porta Nolana, la scena è sempre la stessa: quella di tutti i giorni, di tutte le ore, di tutte le ricorrenze.

Il solito mercatino dei rifiuti e del falso. Qua non è Natale, o almeno lo è ma non sembra. Sono le 13.30 e le stradine brulicano di extracomunitari. Le solite bancarelle improvvisate, fatte di luride lenzuola poggiate a terra, la solita merce, le solite scarpe, la solita munnezza.

Tutta roba raccattata nei cassonetti.

La vendita dei disperati ad altri disperati, la ricerca dell'affare. Natale o no, qua è sempre lo stesso. Si lotta per sopravvivere, si sopravvive per lottare.