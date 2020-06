Un acquario abbandonato sul marciapiedi, degrado in via San Giacomo dei Capri

"Ma è un acquario quello?"...la signora anziana che tenta di camminare sul marciapiedi si trova davanti un ostacolo per lei insormontabile e deve cambiare strada per proseguire. Non è la sola. Di là proprio non si passa.

Siamo in via San Giacomo dei Capri, nel quartiere Arenella, nei pressi della Chiesa di Santa Maria della Rotonda, e qualcuno ha pensato di abbandonare addirittura un grosso acquario vicino ai contenitori per la raccolta differenziata.

Non dovrebbe essere difficile riuscire a risalire al negoziante o al privato cittadino che si è reso responsabile di questo gesto.

Noi abbiamo comunque segnalato il fatto all'Asìa, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Napoli.

Via San Giacomo dei Capri è da sempre una delle strade preferite dagli incivili per l'illecito abbandono dei rifiuti.

