Kebe', benzinaio a Napoli dopo le torture nei lager libici

Immaginate di rimanere a testa in giù per qualche secondo. Chiunque ci ha provato da piccolo o lo fa ancora adesso per qualche esercizio fisico. Se proprio riuscite a resistere per qualche minuto, dopo vi sentirete completamente storditi, addirittura con la nausea se avete esagerato. Immaginate adesso di rimanere così per decine di minuti e che qualcuno con un manganello non vi risparmi una sola parte del vostro corpo. Vi colpisca continuamente, a intervalli regolari, e che i colpi si fermino solo quando sentite il suo della sua voce che vi urla a pochi centimetri dal vostro viso: «Smetto solo quando ti fai inviare i soldi. Chiama i tuoi e io smetto».

Questo è quello che può capitare a un giovane di soli 19 anni in Libia. Questo è quello che è successo a Kebe', quello che ha dovuto prima di riuscire ad arrivare a Napoli. Il suo viaggio parte dalla Guinea nel 2016, precisamente dalla città di Guékédou. Ha vissuto lì fino a quel momento aiutando il padre nel lavoro col bestiame. Per i Fula, la sua etnia, il bestiame è tutto ed è la loro fonte di sostentamento, in qualsiasi posto dell'Africa si trovino. Così riesce a sfamare la sua giovanissima moglie e suo figlio piccolo. Quando però muore il padre, tutto cambia. Iniziano i contrasti con lo zio che vorrebbe appropriarsi del bestiame e prenderlo a lavorare con lui. Kebe' non ci sta e decide di venderlo per conto suo.

Non fa in tempo a farlo però che si trova la polizia locale alla porta. In quattro lo prendono di peso e lo portano in caserma. Lo zio lo ha accusato di aver rubato il suo bestiame. Un'accusa facile da sostenere se accompagnata da una piccola tangente al comandante della stazione locale. «Devi capire una cosa. In Africa si paga per tutto. Se paghi puoi fare tutto». L'obiettivo degli uomini in divisa è “convincerlo” a lasciare il bestiame allo zio. Così lo legano per i piedi e lo mettono a testa in giù. Poi cominciano a colpirlo con un manganello. Un metodo abbastanza “persuasivo” e infatti lui giura che appena uscito darà tutti i suoi animali allo zio. Le torture durano per tre giorni, giusto per essere sicuri che abbia imparato la lezione. Kebe' capisce che per lui lì non c'è più spazio, almeno fino a quando è vivo lo zio. Così prende gli animali, li sposta in un luogo sicuro e tratta la loro vendita.

Poi scappa via, lascia tutto. Anche sua moglie e suo figlio con la promessa che un giorno farà in modo che lo raggiungano. La sorella ha già lasciato quel posto e adesso vive col marito a Parigi. Magari può andare bene anche a lui. Per raggiungere il Mediterraneo, però, lo aspetta una lunga traversata. In due mesi attraversa il Mali, il Burkina Faso, il Niger fino ad arrivare in Libia. Lì comincia la sua prigionia che dura sei mesi. Sopravvive in uno stanzone con altre 150 persone. Gli viene dato da mangiare una volta al giorno, solo un pezzo di pane. E non è tutto. C'è un motivo per cui quando arrivi in Libia ti mettono in carcere: i soldi. Vogliono essere pagati. Non puoi più tornare indietro da dove sei venuto e non puoi imbarcarti se non paghi. «In Africa si paga per tutto», ricordate? E per farsi pagare utilizzano un solo metodo: la tortura.

Il metodo è sempre lo stesso e purtroppo Kebe' lo conosce bene. I suoi incubi peggiori si materializzano ancora, solo che stavolta se non trova il modo di pagare non ne uscirà vivo da quel lager. Ma lui tutto quello che aveva pagato lo aveva speso per il viaggio. Viene di nuovo messo a testa in giù e picchiato. È un trattamento che riservano a tutti quelli che non hanno i soldi per pagare. «Chiama tua sorella e fatti mandare i soldi» gli urlano sfruttando quelle poche confessioni che sono riusciti a strappargli sotto gli effetti del dolore e dello stordimento. I giorni si ripetono uguali fino a quando una notte lui e altri ragazzi riescono a forzare la porta dello stanzone dove sono detenuti. Un gruppo di una trentina di persone riesce a scappare. In quattro vengono uccisi dai proiettili sparati dalle guardie di sorveglianza del campo. Kebe' riesce a salvarsi e rifugiarsi in una casa sicura. Solo lì contatta la sorella. È arrivato il momento di chiederle i soldi necessari a pagare il viaggio.

Sale su un barcone con a bordo 135 persone, tra cui donne e bambini. La traversata dura tre giorni. Una volta arrivato sano e salvo a Lampedusa, viene immediatamente trasferito a Napoli. Dopo tre giorni in mare aperto, fa altre sei ore di viaggio in pullman. Da lì viene trasferito in questura. Deve aspettare altre 12 ore per il foto-segnalamento. Con gli stessi vestiti addosso di quando è sbarcato. In molti decidono di sottrarsi alla procedura e lasciano la questura diventando ufficialmente degli invisibili. Secondo alcuni è addirittura una pratica diffusa per “smaltire” ufficiosamente il flusso di migranti. Lui invece viene accolto in un centro d'accoglienza ai Camaldoli, il “Castagno”. Lì comincia la sua vita napoletana, fatta di nuove speranze. Comincia a imparare l'italiano e frequenta i corsi che si tengono al Ceic, una struttura comunale dove vengono realizzati laboratori per stranieri, organizzati anche da altri stranieri arrivati prima in Italia. Organizzano anche dei corsi d'italiano con l'università Parthenope. Adesso questi corsi non esistono più perché sono stati ridotti dei servizi a partire dal 2018.

Dopo otto mesi Kebe' riesce a trovare un primo lavoro come benzinaio, poi un altro, sempre come benzinaio alla Zona Ospedaliera, in una pompa di benzina vicina all'ospedale Monaldi. Lavora dalle sei del mattino alle otto di sera per cinque giorni a settimana. Ha poco tempo per gli amici ma ne ha tanti italiani insieme a un gruppo proveniente dal Bangladesh. Vive in una casa da solo alla Sanità e adora il quartiere. «A Napoli mi trovo bene con le persone. Mi piace il quartiere e vivo bene qui». Con il suo lavoro riesce a mandare dei soldi alla moglie e al figlio in Guinea ma il suo obiettivo è quello di farli arrivare a Napoli. Per farlo deve seguire l'iter del ricongiungimento familiare per il quale sono necessari una serie di documenti che velocizzano la pratica. Tra questi anche il passaporto che però non viene rilasciato dalle ambasciate guineane in Italia. Per ottenerlo deve tornare in Guinea e farselo rilasciare.

Non proprio una cosa semplice, vista la presenza dello zio che lo cerca da allora. Così ha deciso di prendere un aereo questa primavera. Andare in Mali e poi superare la frontiera con un pullman e, dopo aver pagato la polizia di frontiera, entrare in Guinea. Secondo la legge dovrebbe andare e lasciare il Paese entro 90 giorni. Secondo lui, invece, ha al massimo 15 giorni di tempo per raccogliere i documenti, stare un po' con la famiglia che non vede da tre anni e poi scappare di nuovo via. Dopo aver trasformato il suo permesso umanitario, che dopo il decreto Sicurezza di Salvini è diventato casi speciali, in permesso di lavoro potrà richiedere il ricongiungimento familiare. Solo così potranno poi arrivare sua moglie e suo figlio, la cosa che desidera di più al mondo. Saranno i tempi della burocrazia a decidere quando questa famiglia, come tante altre, potrà riunirsi.