Il poeta Dario Zumkeller, finalista di StraFactor : "I veri talenti sono al Sud"

Ha in mente molti progetti Dario Zumkeller, poeta e cantautore napoletano, vincitore di Strafactor dell'edizione 2017 e finalista in quella appena conclusasi. A NapoliToday Zumkeller si esibisce con 'I cieli grezzi di Ulkrum', testo che ha riscosso notevole successo nel talent-show di Sky e che a breve sarà disponibile sulle piattaforme streaming. Il poeta inizierà poi un tour in tutta Italia, anche se a Napoli non è stata ancora fissata una data. "Anastasio e Naomi sono grandi talenti campani, come me e MC Fierli (vincitore dell'edizione 2018 di StraFactor). I veri talenti sono al Sud", spiega il poeta Dario Zumkeller.