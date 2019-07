Pascale (Anm): "Da settembre a Napoli tornano i tram"

Sono assenti dalle strade cittadine da tempo immemore, ma pare che i tram siano pronti a ritornare a calcare i binari di Napoli nei prossimi mesi. Lo assicura Nicola Pascale, amministratore unico dell'Azienda napoletana mobilità, nella seconda parte di intervista rilasciata nella rubrica NapoliTalk: "Abbiamo posato a terra tutti i binari, da fine luglio cominceremo con i test previsti dalla legge e, credo, che da settembre il servizio tramviario possa riprendere regolarmente".

Le novità non dovrebbero fermaris qui, perchè l'Anm ha richiesto l'autorizzazione di rimettere in piedi il filobus dei Colli Aminei: "Ci stiamo lavorando, abbiamo avanzato richiesta al tribunale". Una notizia meno buona per gli utenti è l'aumento del biglietto a 1,30 euro da gennaio 2020: "Anche così resterà il più basso d'Italia - afferma PAscale - il punto sarà offrire servizi adeguati. Se riusciremo a migliorare il servizio, sono sicuro che i cittadini non si lamenteranno".

