Sollo&Gnut in "'Nu bicchiere 'e vino" da "L'orso innamorato"

Sollo&Gnut, cantautori napoletani, si esibiscono nello spazio NapoliTalk di NapoliToday. I due presentano il loro brano ''Nu bicchiere 'e vino' dall'album-libro "L'orso innamorato"

Il testo

Je so’ nato ‘nt’‘a ‘na terra ‘e Acerra

tu si’ nata ‘nt’‘a ‘nu prato a Prato

tengo ‘o mare ‘mpietto e ‘ncapa ‘a ‘uerra

farzuletto ‘e seta ammappusciato

te penzave ‘e me cagnà ‘sta vita

come fosse ‘na cammisa sporca

je ch’abballo ‘ngoppo ‘o ffuoco e ‘o vitre

e ca rido ‘nfaccia ‘a malasciorta

t’he creduto ‘e m’avè arravugliato

comme s’arravoglia ‘nu speniello

‘e me fà curnuto e po’ mazziato

sott’‘o cielo trabuccante ‘e stelle

nun ‘o nego ca si’ troppa bella

‘o cchiù frisco sciore ‘e ‘stu sciardino

ma p’‘o core ‘e ‘stu pullecenella

si’ ‘a ‘mbriachezza ‘e ‘nu bicchiere ‘e vino.