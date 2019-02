Sciare a Roccaraso non è mai stato così "pop", grazie ad un'idea napoletana

E' nato tutto per caso e anche un po' per gioco. Quando Luca Nocera, napoletano, fondò il gruppo Facebook SAR - Sciare a Roccaraso, non avrebbe mai immaginato che, nel giro di pochi mesi avrebbe raggiunto migliaia di utenti: "Cercavo un modo per condividere la mia passione e per andare a sciare in compagnia - racconta - così nel 2008 ho creato questa community. Oggi contiamo 14mila iscritti, di cui 12mila attivi".

Perché così tanto successo? "Le persone cercano modi di condividere la loro passione. Inoltre, sul nostra gruppo forniamo informazioni in tempo reale sul meteo, sulla qualità della neve, sulle piste, sui rifugi. Lo facciamo anche attraverso video e foto". Il rapporto tra Napoli e Roccaraso è solidissimo essendo la località sciistica più a portata di mano per i partenopei. Legame confermato dagli iscritti al gruppo: "Circa il 60 per cento è di Napoli. C'è da sfatare un falso mito: non è vero che i napoletani amano solo il mare, ce ne sono tanti che sono appassionati di montagna e di neve".