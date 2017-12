Riccardo "Nicola" Ciccarelli racconta la sua Gomorra: "Alla fine, tutti avranno ciò che meritano"

Per la rubrica NapoliTalk, abbiamo accolto in redazione il giovane attore Riccardo Ciccarelli, nel cast di Gomorra 3, dove interpreta "Nicola" un uomo di fidato di Genny Savastano.

Riccardo, ai nostri microfoni, racconta la sua esperienza nella fortunata serie e lancia un'anticipazione per il finale. Ma il giovane attore non ha recitato solo in Gomorra, bensì anche in "Un posto al sole". Al cinema ha collaborato con Turturro per Passione ed è in attesa dell'uscita di un film con Rupert Everett e Colin Firth.