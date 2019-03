Ottaiano: "Duecento foto per scoprire le bellezze nascoste della Campania"

Partirà il 14 marzo nella Basilica di Capodimonte, la mostra fotografica "La bellezza del creato". Il fotoreporter Giuseppe Ottaiano ha viaggiato per tutta la regione, con lo scopo di immortalare le bellezze della Campania con particolare attenzione a quelle sconosciute delle aree interne. Ospite della rubrica NapoliTalk, Ottaiano racconta come è nato questo progetto, voluto da Scabec e Regione Campania, e come si articolerà la mostra.