Speaker Cenzou: "Io, il napolitan power, i 99 posse e come inventammo il rap a Napoli"

Per la rubrica NapoliTalk abbiamo ospitato in redazione Speaker Cenzou, al secolo Vincenzo Artigiano. Rapper, pioniere della scena hip hop partenopea di cui è considerato un fondatore, Speaker Cenzou ha collaborato negli anni con moltissimi artisti: dai 99 Posse a Enzo Avitabile, da Rocco Hut a Clementino.

Oggi, mentre prepara il disco che celebra il ventennale di "Bambino cattivo" (il suo album più famoso), Speaker Cenzou sbarca in libreria con "Ammostro", un libro in cui tira le somme di quel periodo, all'inizio degli Anni '90, quando la scena musicale napoletana cambiò per on tornare più la stessa.