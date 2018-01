Luca Abete: "Ecco perché mi hanno aggredito a Secondigliano. Babygang? In giro solo modelli negativi"

Pochi giorni fa, la sua troupe è stata aggredita a Secondigliano, mentre realizzava un servizio sul commercio illecito di datteri di mare. Ospite in redazione per la rubrica NapoliTalk, Luca Abete, inviato della trasmissione di Canale 5, racconta l'episodio, ma risponde anche a domande sulle babygang napoletane, sul nuovo tour di #noncifermanessuno e su One Photo Day.