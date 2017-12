Ivan Fedele, l'intervista: "Da Made in Sud alla libreria, il mio spirito è...Troppo napoletano"

Protagonista per anni con Made in Sud, oggi lo è a teatro come in libreria. Ivan Fedele è un prodotto del vivaio comico partenopeo già con un bel po' di strada alle spalle. E tra un palcoscenico e l'altro ha trovato il tempo di cimentarsi anche nel ruolo di scrittore. Sugli scaffali, infatti potrete trovare "Non avrai altro Dio all'infuori di Claudio", una commedia romantica scritta a quattromani con la giornalista Rosa Alvino, sua compagna nella vita.

Ospite per la rubrica NapoliTalk, Ivan racconta gli anni di Made in Sud, il successo dello spettacolo teatrale Troppo napoletano, in questi giorni in teatro, e i progetti per il 2018 tra radio e tv.