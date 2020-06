Ida Rendano canterà Mia Martini: "Un sogno che si avvera"

Doveva restare tutto top secret ancora per un po'. Ma quando Ida Rendano ha saputo che avrebbe parecipato al concerto-omaggio a mia Martini l'emozione è stata troppo forte e ha condiviso la notizia con tutti i suoi fan. "Il concerto si terrà a settembre. Non chiedetemi altro, perché non hanno detto nulla neanche a me. Ci saranno altre interpreti ma di più non so dirvi".

E' un legame che viene da lontano quello tra Ida e Mimì. Iniziato quando, a 14 anni, la Rendano cantò 'Almeno tu nell'universo' a Passaporto Sanremo, l'attuale Sanremo Giovani: "Una canzone straordinaria e difficlissima. Al concerto, invece, mi esibiro con 'Va a Marechiaro', scritta da Enzo Gragnaniello.

Trenta gli anni di carriera di Ida Rendano. Una lunga strada piena di successi e di incontri fondamentali: "Il primo a credere in me è stato Gigi D'Alessio, a cui devo il mio successo popolare. Ma ho avuto la fortuna di cantare con Nino D'Angelo e di imparare cos'è la sceneggiata condividendo il palco con Mario Merola, un artista di un carisma straordinario. Uno dei miei grandi sogni è sempre stato il teatro. Quando è esplosa la pandemia ero in cartellone con il mio primo ruolo da protagonista. Sicuramente torneremo a gennaio 2021".