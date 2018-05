Gennaro Scarpato da Made in Sud alla libreria: "Via racconto le mie donne Tutte uguali"

Ha solo 24 anni ma alle spalle ha già dieci anni di Made in Sud, un film da regista e un libro. Gennaro Scarpato di strada ne ha fatta da quando interpretava la parodia di Harry Potter con il trio I Malincomici e si racconta a NapoliTalk in concomitanza con l'uscita del suo primo romanzo 'Tutte uguali': "Ma non si offendano le donne, il titolo si riferisce a una patologia di cui soffre il protagonista a causa della quale vede i volti femminili tutti uguali".

Gennaro spiega come a Made in Sud debba molto del suo percorso umano e artistico: "Ero piccolissimo, nemmeno mi cresceva la barda. Se sono cresciuto è grazie alle persone che ho incontrato in questa grande trasmissione".

Dopo aver diretto un episodio del film 'San Valentino Stories', Scarpato sogna di tornare al cinema: "E' il modo più affascinante e completo di raccontare una storia".