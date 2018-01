Arbore, Vezzali e Sandra Milo dettano le regole del Galateo del Terzo millennio

Alzi la mano chi ricorda a memoria le regole del Galateo. In un epoca dominata dai social, dalla velocità delle comunicazioni e dai rapporti interpersonali a distanza, abbiamo perso molte delle buone abitudini teorizzate da Giovanni Della Casa nel testo del '500. Per questo motivo, due giornalisti, Filiberto Passananti e Matteo Minà, hanno provato a riscrivere in lingua corrente il Galateo.

Per aggiornalo hanno intervistato dieci personaggi famosi, da Renzo Arbore a Gillo Dorfles, da Valentina Vezzali a Sandra Milo, per chiedere le loro regole di bon ton nei rispettivi campi professionali. Il risultato è "Il Gataleo dei Terzo millennio", libro edito dalla Guido Tommasi Editore. Per la rubrica NapoliTalk abbiamo ospitato Filiberto Passananti.