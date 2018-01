Concerto della Befana a Scampia per Franco Ricciardi: "Gomorra è fiction, la realtà è un'altra cosa"

Sarà il protagonista assoluto del concerto della Befana. Franco Ricciardi torna nella sua Scampia il 6 gennaio, alle 21.30, quando salirà sul palco di piazza Giovanni Paolo II. Ospite in redazione per la rubrica NapoliTalk, Franco racconta di cosa significa per lui ritornare nel quartiere di orgigine ed esibirsi davanti al suo pubblico.

Il cantante passa in rassegna anche gli ultumi mesi, in cui ha promosso il nuovo disco Blu con un tour che ha toccato anche Milano e Londra. Ma il 2017 è stato anche l'anno del ritorno al cinema coi Manetti Bros, nel cast di "Ammore e malavita". Franco Ricciardi ha partecipato alla colonna sonora di Gomorra - La serie e sulla cattiva influenza su una parte di popolazione taglia corto: "E' solo una fiction, come ce ne sono tante. La realtà è un'altra cosa".