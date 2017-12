Per la rubrica NapoliTalk abbiamo incontrato in redazione Francesco Da Vinci, figlio di Sal, cantante e attore. Ai nostri microfoni ha raccontato del suo nuovo singolo e dell'album in uscita in primavera, dove probabilmente canterà anche insieme al padre. Francesco, inoltre, è nel cast di Gomorra 3: interpreta Mma, un componente della paranza dei bambini.