Floriana Messina: dal Gf12 a madrina del Napoli

Le sue foto su Instagram hanno attirato l'attenzione di calciatori di livello mondiale. Alla vigilia di Napoli-Liverpool, Floriana Messina, ex gieffina oggi showgirl e influencer, ha deciso di pubblicare uno shooting fotografico indossando una speciale maglia del Napoli. "Neanche io mi aspettavo tanto clamore. Quali calaciatori mi hanno contattata? Non posso dirlo, altrimenti mi ammazzano".

Ospite della rubrica NapoliTalk, Floriana ha raccontato come è nata la passione per il Napoli, i ricordi della casa del Grande fratello e i suoi sogni per il futuro.