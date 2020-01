Fabrizia Cacace, l'astro nascente della moda napoletana: "I miei abiti apprezzati in Cina"

Si intitola Demetra l'evento all'interno del quale si terrà la prima sfilata di Fabrizia Cacace, giovanissima e talentuosa stilista napoletana. La passione per la natura ha portato la stilista a ideare due collezioni, una ispirata al mondo dei minerali e un'altra agli oceani. I capi di Fabrizia saranno presentati il 22 febbraio nei saloni del Museo Mineralogico napoletano (via Mezzocannone 8).

Un innesto ben riuscito, quello tra moda e mineralogia: "Da quando sono piccola è la natura a ispirarmi", spiega Fabrizia. "Così mi è sembrato naturale che fosse il Museo Mineralogico ad ospitare la mia prima sfilata". In realtà Fabrizia, talento messosi in luce nell'Accademia della Moda IUAD, ha già preso parte a sfilate a Shanghai e a Milano: "In Cina hanno apprezzato moltissimo i miei lavori, la loro cultura ricerca la preziosità nella lavorazione dei tessuti ed è quello che mi ripropongo di fare anche io".

Saranno proposti circa venti abiti legati alla natura, alcuni ispirati all’oceano, ai coralli e a diversi minerali. Dopo la passerella gli invitati avranno la possibilità, degustando un aperitivo, di apprezzare le teche e le bellezze del museo. A sfilare ci saranno 15 modelle, curate nel trucco e nel parrucco da professionisti dell’accademia ProTeam Napoli.