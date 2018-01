Sesso, amore e abbandono su Tinder nel fumetto di Cristina Portolano "Non so chi sei"

La fumettista napoletana Cristina Portolano si racconta a NapoliTalk. Si parla del suo ultimo romanzo a fumetti, "Non so chi sei", edito da Rizzoli Lizard. Una storia che parte dalla conoscenza di una applicazione, Tinder, che porta la protagonista (in un momento delicato della sua vita) a fare nuove conoscenze - sessuali e non - e a costruire nuove aspettative, spesso tradite. Un volume che è entrato nelle classifiche dei fumetti più venduti. "Non so chi sei" contiene scene di sesso esplicite, un fattore che ha contribuito alla dirompente diffusione del lavoro di Cristina ma che al tempo stesso ha consentito una riflessione su come il sesso viene raccontato in Italia.