Attilio Fontana al Trianon: "Vi racconto la vita di Padre Pio in musica"

Il grande pubblico ha conosciuto Attilio Fontana nel 1994, quando in Italia esplodeva il fenomeno dei "Ragazzi italiani", la prima boyband tricolore: "Un successo inaspettato per un gruppo di 20enni". Da allora, Attilio di strada ne ha fatta, così come ne ha fatte di scelte, non sempre facili.

Ed è così che dal 25 dicembre al 6 gennaio sarà a Napoli, al Teatro Trianon, per Actor Dei, un musical basato sulla vita di Padre Pio: "Un progetto che avevo da tempo. Spero diriuscire a raggiungere non solo i devoti, ma anche gli scettici, perché oltre la fede c'è la storia di un uomo straordinario e di un popolo che lo ha amato, tradito, seguito".

Tanta strada e tante scelte non facili, si diceva. Come nel 2000, quando, finita l'esperienza dei Ragazzi italiani, Attilio torna alla sua vecchia passione, quelle delle canzoni d'autore: "Da solista ho composto album che si definirebbero di nicchia. Certamente non ho realizzato i numeri fatti con i Ragazzi, ma ci sono state soddisfazioni più interiori. Non è stato semplice staccarmi dall'etichetta della boyband".

Nel 2001, il lento ma progressivo ingresso nel mondo della fiction. Don Matteo, Caterina e le sue figlie, Il bello delle donne, L'onore e il rispetto sono solo alcuni dei titoli cui ha preso parte: "Ma la passione del teatro è sempre stata fortissima e, inoltre, non so stare fermo per troppo tempo senza provare cose nuove".

Un'altra svolta c'è stata nel 2013, anno della prima partecipazione a Tale&Quale Show, il format di Rai 1. Attilio vincerà quell'edizione e, non contento, vincerà anche le edizioni speciali dello stesso anno e del 2014, con interpretazioni memorabili come quelle di Ornella Vanoni, Lucio Battisti e Luigi Tenco: "Il gande pubblico continuava a ricordarsi di me per i Ragazzi italiani e la trasmissione di Carlo Conti è stata l'occasione per presentarmi in una vesta diversa, con un talento diverso".

Attilio Fontana, ospite della rubrica NapoliTalk, si racconta a Napolitoday.