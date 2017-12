Atti osceni in piazza del Gesù. Parla Margherita Romeo: "Noi siamo più nel Medioevo" |VIDEO

Protagonista suo malgrado di un curioso caso di cronaca. L'attrice Margherita Romeo, ospite della nostra rubrica NapoliTalk, è stata denunciata per atti osceni in luogo pubblico mentre recitava in piazza del Gesù una scena della natività. Nel dettaglio, la scena incriminata è quella del parto di Maria.

Ai nostri microfoni, Margherita racconta la sua versione e anche l'esperienza che l'ha portata a lavorare con il premio oscar Colin Firth nel film "Genova".