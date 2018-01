Ingroia: "In campo per proteggere la Costituzione. Babygang? Misure restrittive non sono soluzione"

Antonio Ingroia è stato ospite in redazione per la rubrica NapoliTalk. Ha presentato il suo movimento politico, Lista del Popolo per la Costituzione, e ha spiegato qual è il programma: "Dopo aver salvato la Costituzione, ora vogliamo applicarla. I partiti che governano da troppi anni stanno eseguendo un piano eversivo e anti-costituzionale. Hanno sfregiato la dignità dei lavoratori. Vogliamo riscrivere tutto, dalla Buona Scuola alle leggi sul lavoro".

Da ex magistrato, Ingroia commenta la recente escalation di violenza a Napoli: "Le misure repressive proposte dal ministro Minniti non posso essere la soluzione. La criminalità nasce da malattie sociali e, purtroppo, in Italia non c'è più uno stato sociale".