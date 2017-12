Pecoraro Scanio: "Il mondo ha riconosciuto che l'arte della pizza è nata a Napoli" |Video

Per la nuova rubrica NapoliTalk abbiamo incontrato in redazione Alfonso Pecoraro Scanio, reduce dal successo in Corea del Sud per il riconoscimento dell'arte dei pizzaiuoli napoletani come patrimonio immateriale dell'Unesco.

L'ex ministro dell'Agricoltura ha spiegato quali sono i benefici di questo risultato, sia in termini di visibilità che economici. Inoltre, Pecoraro Scanio si è soffermato sull'importanza di difendere il riconoscimento da utilizzi impropri del marchio "Pizza Unesco", come accaduto alla Galbani, diffidata dal Ministero dell'Argicoltura.

In chiusura, l'ex leader dei Verdi, ha definito una "monnezza" la legge elettorale con cui si andrà alle elezioni nel 2018 e in caso di ritorno alle urne annuncia la creazione di un suo movimento politico.