Alessandra Clemente: "La criminalità giovanile nasce nelle famiglie disagiate"

Criminalità giovanile, movida violenta, progetti per il 2018. Per la rubrica NapoliTalk abbiamo ospitato in redazione l'assessore alle Politiche giovanili del Comune di Napoli Alessandra Clemente.

La più giovane della squadra de Magistris ha lanciato la proposta dei tutor residenziali: "Ragazzi provenienti da quartieri difficili ma che sono riusciti a riscattarsi che seguono i giovanissimi a rischio. La criminalità giovanile nasce dal disagio di alcune famiglie fondate sulla violenza".

La movida violenta si combatte anche con il miglioramento dei servizi notturni: "A Napoli mancano trasporti, parcheggi e sorveglianza perché di notte tutti gli enti pubblici vanno in difficoltà. Dobbiamo lavorare per una città che sappia offrire servizi e sicurezza anche nelle ore notturne".