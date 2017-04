Zia Flavia food'nboobs: le ricette-video della cuoca curvy napoletana

Sta spopolando sui social network il blog di ricette tradizionali partenopee, ''Zia Flavia-Food & Boobs", gestito da Flavia Corrado, una napoletana, attualmente residente a Milano. Spesso, durante la preparazione dei propri piatti, Flavia non manca di mettere in mostra le proprie grazie a tesimonianza del forte connubio, oggi come non mai, tra erotismo e cucina.

Chi è zia Flavia?

Io sono una Napoletana verace. Amo Napoli con la sua gente, le sue tradizioni e la sua cucina. Ho diverse passioni, ma su tutto adoro cucinare! Hai presente quei bei pranzi domenicali che sai quando ti siedi ma non sai quando ti alzi da tavola? Così! Allo stesso tempo sono però anche una donna moderna, indipendente, amica delle altre donne e orgogliosa del mio corpo. Una femminista di oggi, oserei dire.

Come è nata l'idea del blog ''Food & Boobs"?

Un anno e mezzo fa mi sono ritrovata disoccupata, senza alcuna prospettiva, come la maggior parte dei miei coetanei in Italia. Mi sono resa conto che dovevo creare da sola la mia fortuna. Il web dà la possibilità a tutti quelli che hanno un’idea vincente di affermarsi e così ho fatto della mia più grande passione il mio lavoro. Il mio blog è una grossa tavola imbandita dove tutti i miei nipoti, da ogni parte del mondo, possono sedersi e condividere con me i piatti più buoni della tradizione napoletana. Ho unito così la mia cucina al mio profondo orgoglio di essere una donna curvy mediterranea che non si vergogna del proprio corpo.

Il connubio tra erotismo e cucina è da sempre vincente. Quanto conta l'immagine anche in questo settore?

Nella nostra società conta molto l’apparenza e così pure sui social network. Conta l’immagine che si dà di sé, ma non necessariamente in chiave erotica. Nel mio caso io uso il mio corpo e sono felice di farlo a mio vantaggio (e non a vantaggio degli altri, come succede in TV) provando a dare anche un messaggio alle donne di apertura, di fierezza delle proprie forme (qualsiasi esse siano), per lasciarsi alle spalle il giudizio maschile e maschilista. Detto ciò, sappiate che se non avessi saputo cucinare oggi avrei molti meno follower, considerando che le foto dei miei piatti hanno molti più like delle foto con le tette!

Quali sono le ricette della tradizione napoletana che ti riescono meglio?

È difficile rispondere, e infatti non farò una classifica, non ci riesco! Io direi: la parmigiana, il ragù e la genovese. Ma in linea di massima, i sughi sono la mia specialità.

Flavia-Foto Luca Iavarone

Qual è il tuo rapporto con i social network?

I social network per me sono un’opportunità per restare in contatto con tutti i miei nipoti (che adoro). Tanti di loro mi chiedono ricette personalizzate per occasioni particolari (San Valentino ad esempio), condividono con me i piatti da loro preparati, mi supportano e mi danno anche consigli. Se usati bene, i social possono essere davvero un ottimo strumento di unione, condivisione e divulgazione.

Progetti per il futuro?

Come tutti i ragazzi della mia età, mi risulta difficile immaginare il mio futuro. Però sicuramente posso dirvi che sogno di aprire un ristorante a Napoli, nella Sanità. È quello il quartiere che sogno!