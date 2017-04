"WalleRally", da Napoli alla Mongolia a bordo di un'utilitaria: la "folle" avventura

Si chiamano Stefano Barone ed Enrico Mango i due giovani napoletani del team “WalleRally” che hanno partecipato alla corsa più “pazza” del mondo, la “Mongol Rally" (edizione 2016). Si tratta di una corsa non competitiva che ha l’obiettivo di raccogliere fondi da evolvere in beneficenza. “Pazza” perché ci vuole una bella dose di follia per percorrere 22.500 Km partendo da Napoli per arrivare a Ulan Bator, in Mongolia. Ed è questo quello che hanno fatto Enrico e Stefano a bordo della loro “wallerella”, una Fiat Panda del 1988. Sprovvisti di navigatore e usando il meno possibile le autostrade (così prevede il regolamento al fine di rendere il viaggio una vera e propria “avventura”), hanno attraversato oltre 20 Paesi tra Europa e Asia con 30 tappe in totale. Il “WalleRally Team” ha deciso di partecipare alla corsa con un obiettivo ben preciso: strumentalizzare la storia del loro “folle” viaggio per accendere i riflettori sulle storie di ragazzi meno fortunati di loro: i ragazzi di Nisida. L’obiettivo infatti era raccogliere fondi da destinare al “Progetto Nisida", sostenuto dalla fondazione “Il Meglio di Te” e dalla cooperativa “Nesis", in favore dei giovani detenuti dell'Istituto Penale per i Minorenni che la cooperativa sta portando avanti insieme alla onlus partenopea per avviare al lavoro i ragazzi del carcere attraverso laboratori di ceramica. Il “Mongol Rally” era un’occasione da non perdere.

NapoliToday ha intervistato il team WalleRally che ha raccontato il “folle” viaggio che li ha portati da Napoli alla Mongolia e delle iniziative da loro organizzate per raccogliere fondi da destinare al “Progetto Nisida”.

Siete partiti da Napoli per arrivare in Mongolia, percorrendo 22.500 km a bordo della vostra “wallerella”. Quanto è durato il viaggio? Raccontateci della vostra esperienza.

“Siamo partiti da Napoli il 13 luglio per arrivare a Londra dopo 4 giorni. Da qui, punto di ritrovo ufficiale di tutti i partecipanti del Mongol Rally, abbiamo iniziato il nostro lungo viaggio che ci ha portato fino in Mongolia, a Ulan Bator. Ultima tappa è stata Ulan-Udė, in Siberia. Abbiamo attraversato più di 20 paesi tra Europa e Asia. Dopo due mesi lontani da casa abbiamo preso un aereo che dalla Siberia ci ha riportato a Napoli. Abbiamo lasciato la macchina in Siberia a due amici neozelandesi conosciuti durante il viaggio, che, approfittando del loro anno sabbatico, si sono offerti di riportarci l’auto a Napoli. Per ricambiare il favore li abbiamo poi ospitati un paio di mesi da noi.”

Siete il primo team napoletano ad avere partecipato al Mongol Rally? Spieghiamo a chi non lo sa di cosa si tratta e come è nata l’idea di partecipare.

“L’idea di partecipare al Mongol Rally è nata quasi per gioco. Io ed Enrico, essendo entrambi amanti dei viaggi avventurosi, abbiamo voluto affrontare questa “pazza” avventura ma con un obiettivo ben preciso: raccogliere fondi per il “Progetto Nisida”. Il Mongol Rally è infatti un rally sui generis perché non competitivo che ha lo scopo di raccogliere fondi da evolvere in beneficenza. Si tratta di una corsa da Londra fino in Mongolia (considerato dagli stessi organizzarori il posto più “assurdo” del mondo) da fare nella maniera più avventurosa possibile, quindi con macchine vecchie, senza l’utilizzo di navigatori satellitari, e utilizzando quanto meno possibile le autostrade, all’avventura insomma.”

Ci sono tanti modi per fare beneficenza, perché farlo partendo per un viaggio così bizzarro?

“Volevamo strumentalizzare la notizia divertente del viaggio di due ragazzi “fortunati” che partono da Napoli e arrivano in Mongolia, a bordo di una Panda dell’88 con su un vulcano di carta pesta, per accendere i riflettori su altre storie di ragazzi meno “fortunati” di noi: i ragazzi di Nisida. Per loro l’avventura è altro: è uscire la mattina e tornare la sera a casa senza aver infranto la legge, è andare a lavorare anziché spacciare la droga. Con questo viaggio volevamo unire tutte le nostre forze per aiutare i giovani meno fortunati di noi, aiutarli a reinserirsi in società e fargli capire che anche loro possano avere un posto nella vita civile e legale della città.”

Parliamo della vostra “wallerella” (un nome non scelto a caso). Come è nata l’idea di impreziosire una Panda dell’88 unendo due simboli partenopei: il Vesuvio (simbolo territoriale) e il Cristo Velato (simbolo culturale). Chi ha realizzato il Vesuvio di carta pesta che c'è sul tetto della vostra auto?

“Ad averlo realizzato è stato Marcello Cinque, un artista contemporaneo di un’importante galleria di Parigi, la Galerie Pièce Unique. L’idea di arricchire la nostra auto con simboli napoletani è nata dal fatto che non volevamo partecipare al rally solo per fare numero, ma volevamo in qualche modo connotare questa partecipazione con la nostra napoletanità.”

Il “WalleRally Team” è nato quindi per sostenere il "Progetto Nisida". Quanto siete riusciti a raccogliere con il vostro viaggio?

“Tutti i progetti legati al carcere minorile di Nisida sono mirati al reinserimento dei ragazzi nella società. Si tratta di migliaia di progetti che nascono per aiutare questi ragazzi, ma che non sono pubblicizzati come dovrebbero. Ed è per questo motivo che io ed Enrico abbiamo deciso di partecipare al viaggio creando una rete di partner che ci aiutassero a sostenere la causa. Ognuno di loro, a sua modo, ci ha dato una mano. C’è chi ci ha fornito il materiale per la macchina, c’è chi ci ha dato l’attrezzatura per viaggiare, ma c’è anche chi come Marinella che ha realizzato per l’occasione 100 cravatte (le cravatte Marinella per WalleRally), destinando una parte del ricavato della vendita al nostro progetto. Anche Caramanna ha ideato, per l’occasione, una linea di gioielli chiamata “La Rinascita”, e destinato parte del ricavato della vendita al nostro progetto. Rosso Pomodoro, invece, ha patrocinato tutta una serie di eventi che noi abbiamo sviluppato nell’arco della progettazione… sono tanti i partner che ci hanno supportato. Noi siamo partiti il 5 maggio scorso con una serie di eventi di raccolta fondi, serate, aperitivi, tornei di burraco.. ci eravamo, inoltre, inseriti in un portale di crowfunding della Fondazione Banco di Napoli (meridionare.it), sul quale facevamo convogliare tutte le donazioni e i ricavati dei nostri eventi di beneficenza. Il nostro lavoro ci ha portato a chiudere accordi con più di 50 partner sul territorio, non solo campano ma anche nazionale. Abbiamo fatto girare intorno a questo progetto più di 50mila euro."

Chi vuole sostenere le vostre iniziative come può farlo?

“Chi vuole sostenerci deve seguire la nostra pagina Facebook (WalleRally) in modo da rimanere aggiornato su tutti gli eventi che organizzeremo e progetti di beneficenza a cui parteciperemo. Dopo il letargo invernale, siamo pronti per ripartire più carichi di prima. Abbiamo in programma tanti eventi divertenti con l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti benefici come quello di Nisida”.

Durante il vostro viaggio avete raccolto diversi video per far arrivare un messaggio chiaro a Hiuguain: “ Sei una lo..”A proposito del Napoli, un commento veloce sul risultato della partita di domenica.

“Il risultato è un pareggio, ma comunque il Napoli vince sempre per l’animo e il folklore”.

