Uomo in costume prende il sole a febbraio: lo stupore sul lungomare

Un uomo steso su un'imbarcazione a prendere il sole nelle acque di fronte rotonda Diaz. Costume da bagno e posa plastica per appropriarsi di tutti i raggi di sole che arrivavano sullo specchio d'acqua all'ora di punta. A stupire però è il fatto che oggi è il 15 febbraio e i passanti che si fermavano a guardarlo avevano come minimo una sciarpa e un cappotto addosso.

Il lungomare di Napoli non smette di stupire grazie alla creatività e alla voglia di vivere dei napoletani. Così può capitare che a febbraio qualcuno faccia il bagno o prenda il sole nonostante le basse temperature. A qualche napoletano basta un po' di sole per scegliere di affidarsi alle acque del mare napoletano in attesa della calda estate che ogni anno non si fa mai attendere all'ombra del Vesuvio.