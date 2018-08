Trucco da spiaggia, come realizzare un make-up perfetto: i consigli dell’esperta

Chi dice che non si può essere in ordine e curate alla perfezione anche al mare? Perchè rinunciare al make-up da spiaggia? Scegliendo i prodotti cosmetici giusti, rigorosamente waterproof, e non esagerando con le quantità da applicare, si può realizzare un trucco leggero, naturale e fresco, che ci permetta di arrivare sistemate fino al tramonto. Con un make up naturale dall'effetto nude potremo coprire quelle piccole imperfezioni del viso, come occhiaie e segni del tempo, evitando quell’antiestetico effetto “maschera” causato da un trucco eccessivo. E allora come realizzare un perfetto make up da spiaggia? NapoliToday ha intervistato l’esperta di estetica Dominique Russo, titolare di Nail Design Gamax, che ci ha svelato tantissimi consigli utili per un trucco perfetto a prova di caldo.

Com preparare la base: fondotinta o terra?

"In estate trucchi pesanti e basi da trucco troppo coprenti donano un effetto artefatto e, con il susseguirsi del cambio di colore dovuto alla tintarella, si rischia di non scegliere il giusto tono di fondotinta. Ecco perché consiglio le fantastiche BB CREAM creme leggere e poco colorate che donano luminosità e soprattutto idratazione al nostro viso. Il risultato sarà sicuramente più naturale e allo stesso tempo permetterà di coprire le piccole imperfezioni”.

Occhi: mascara, matita o eye-liner?

“Quando si va al mare marcare molto il make-up, soprattutto agli occhi, è sicuramente un passo falso. La naturalezza di un viso abbronzato e dorato si abbina perfettamente ad un filo leggero di mascara”.

Ombretto sì o ombretto no?

“Io consiglio tinte di ombretti shimmer, metallici, e super scintillanti che questa estate stanno spopolando in tutte le palettes make up. Gli ombretti più caldi come champagne, bronzo e gold, sono quelli più scelti, ma non dimentichiamoci anche dei toni freddi, quelli che ricordano il mare, come smeraldi, blu e azzurri dai finish metallizzati. Io direi ombretto sì ma senza esagerare!”

Labbra: rossetto o lip gloss?

"Per la donna che trucca poco l’occhio consiglierei di osare almeno sulle labbra, con nuances aranciate, corallo e lampone. In caso contrario, i colori nude rosati sono quelli più venduti e perfetti con l’abbronzatura. Il lip gloss lo consiglierei, invece, a chi vuole dare luminosità e soprattutto maggior volume alle labbra sottili”.

Trucchi rigorosamente waterproof?

“Obbligatoriamente WATERPROOF! A nessuno piace vedere quegli aloni neri sotto gli occhi dovuti al mascara o alla matita per occhi sciolta dopo il bagno. Per quest’anno consiglio il trattamento di extension alle ciglia che sta sostituendo alla grande il make up da spiaggia. E’ come alzarsi dal letto già truccate, quindi costume e... tutti al mare! È grandioso!”

Smalto: per quali colori optare questa estate?

“Per quanto riguarda gli smalti, quest’anno le nuance nude stanno veramente sostituendo tutte le Nail art estive, marine e luminose, poiché risolvono il problema “ricrescita” quando si va in vacanza. Ma per me il bianco gesso al mare resta unico e insostituibile!”