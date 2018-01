Mangia e paga quanto vuoi: l'offerta del The Sign per il quarto compleanno del locale

"Il nostro quarto compleanno si avvicina e abbiamo deciso di festeggiare in maniera diversa: il 6 Febbraio, chi verrà a cena da noi, potrà decidere il conto a fine cena. Sarai tu a stabiire quanto vale la tua esperienza steampunk. Per partecipare, è obbligatorio prenotare un tavolo in uno dei due turni [20.30 o 22.00], tramite il nostro sito, Facebook o telefonicamente", è l'iniziativa del The Sign SteamPunk Gastropub di via Napoli a Pozzuoli.

"Abbiamo deciso di metterci in gioco e lasciar decidere ai nostri ospiti quanto “vale” la nostra offerta. I menù descriveranno le pietanze, ma senza indicare il prezzo delle stesse. Al termine della cena chiederemo quanto secondo loro pagherebbero per la cena che hanno appena terminato. Dovranno valutare la qualità, l’accoglienza, il servizio... insomma... l’esperienza in generale I nostri ospiti decideranno quanto vale tutto ciò, e solo dopo sveleremo il prezzo reale della cena. In questo modo cercheremo anche di capire se la nostra percezione di esperienza al the Sign è la stessa che hanno le persone che ci scelgono", spiega a NapoliToday Marco Franciosi.