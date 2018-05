Al San Paolo ogni partita ha il suo panino gourmet

Sciarpa, biglietto e “marenna”: il tifoso di calcio non teme l’attesa per una partita importante e tiene sotto controllo ansia e fame con un gustoso panino “gourmet” fatto con le prelibatezze locali. È l’idea di Daniele Belli, sostenitore del Napoli e chef per passione che, con il suo blog di cucina “Belli e buoni”, condivide con gli amici la passione per i colori azzurri, cercando di associare ad ogni partita un gustoso panino, preparato con ingredienti selezionati. Dimenticate il panino con gli avanzi del giorno prima o con le polpette della nonna, le “marenne” di Daniele cercano di accontentare i palati più esigenti e raffinati, con un occhio attento alle tradizioni locali.

Prendete un triangolo di pane cafone, riempitelo con un polpettone arricchito da friarielli, aggiungete il tocco morbido della stracciatella di bufala, e il pranzo è pronto per seguire Hamsik e compagni dalla curva B dello stadio San Paolo. Lo scatto, postato sui social durante le partite, riesce ad accontentare tutti. Daniele, 43 anni, porticese di nascita, ha sempre condiviso la passione per la cucina: “Ho iniziato per gioco a cucinare - spiega Daniele - quando in campeggio, da ragazzino, passavo le notti con gli amici. Oggi, con qualche anno in più, sono un consulente del lavoro e curo il mio blog “Belli e buoni”. Ho iniziato a postare le mie ricette ogni sabato ed è diventato un appuntamento fisso, seguitissimo. Ora insieme alle ricette, ho dato spazio ai panini formato San Paolo”.

Ecco alcune delle sue specialità:

NAPOLI - VERONA (Cotoletta di prosciutto di maiale, culatello di Zibello, funghi alla brace e scaglie di formaggio al tartufo)

