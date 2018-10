Gli 8 errori da non commettere nella cura delle sopracciglia

Tutte sappiamo quanto la cura delle sopracciglia sia importare per definire lo sguardo e valorizzare i lineamenti del viso. Per questo motivo è necessaria una depilazione corretta e quotidiana che conferisca agli archi sopraccigliari il giusto aspetto. Il viso cambia visivamente se le sopracciglia sono perfette e tenute in ordine. E anche il make-up avrà un risultato finale molto più soddisfacente. E’, quindi, importante non compromettere la cura delle sopracciglia con alcuni errori e disattenzioni che vanificherebbero i nostri sforzi. NapoliToday ha chiesto consigli all’esperta di estetica, Dominique Russo, che di recente è stata anche ospite della trasmissione in onda su Rai2, “DettoFatto”. Leggiamo la sua “guida”…

No alla depilazione con la ceretta. Opta per una pinzetta fai da te o per il filo orientale (questa tecnica rende la forma molto più definita e corretta, e permette di depilare anche i peli più corti). Esegui una pulizia quotidiana senza cambiare forma frequentemente. Non lasciarle crescere per troppo tempo, se le trascuri perderanno la loro forma base. Se le trucchi, scegli un colore uguale o simile al tuo pelo. Mai preferire un colore troppo scuro.. incattivisce lo sguardo! Dai una forma naturale e leggermente arrotondata. Non optare mai per forme spigolose perchè cambiano i tratti del viso. No a forme troppo sottili né troppo doppie… regalano al viso un aspetto finto e artefatto. Cerca di non spezzare il pelo durante l’epilazione. Una pinzetta di buona qualità che ti permetta di eseguire un movimento elastico, ridurrà questo rischio. No a sopracciglia troppo distanziate né troppo vicine. Per capire la giusta distanza prendi come riferimento la parte esterna delle due narici: la distanza deve essere identica. (GUARDA LA FOTO)

