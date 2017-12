Cosa indossare a Natale: 5 outfit natalizi consigliati dall'esperta di moda

Aiuto, come mi vesto a Natale? Elegante ma pratica? Casual ma raffinata? In nero (sempre chic) o in rosso (la nuance natalizia per eccellenza)? Trovare il look natalizio perfetto non è mai facile. A Natale tutte vorremmo sfoggiare un outfit impeccabile, curato nei minimi dettagli, dall’abbigliamento agli accessori, dal trucco alla pettinatura. Ma, tra la corsa ai regali, la cena di auguri con i colleghi e l’aperitivo di saluto tra amici, spesso, non si ha il tempo di pensare ai capi da indossare durante le feste. Il countdown è iniziato e il tempo stringe, la cena della Vigilia e il tradizionale aperitivo che lo precede sono ormai alle porte. Bisogna sbrigarsi! Cosa possiamo indossare? Ogni situazione richiede un mood differente. In base alla location si potrà già fare una prima scrematura dei capi da scegliere. Chi celebra il Natale in grande stile avrà sicuramente bisogno di un look particolarmente elegante, chi invece trascorre le feste in famiglia potrà optare per qualcosa di più casual e semplice, chi, ancora, festeggia in montagna dovrà scegliere uno stile più comodo e caldo. Non vi viene lo stesso in mente nulla? Tranquille! Napolitoday ha chiesto aiuto alla giornalista ed esperta di moda Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”, per aiutarci a trovare l'outfit perfetto da sfoggiare nel momento più magico dell’anno. Ecco i suoi preziosi consigli…

Tendenze per il Natale 2017:

Tessuti - Velluto, glitter, pizzo

Colori - blu notte, arancio, oro giallo, rosso, rosa, nero

Accessori - Maxi orecchini, collane e braccialetti minimali

