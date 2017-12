Outfit Capodanno 2018: 4 look dell'ultimo minuto consigliati dall'esperta di moda

Dettagli in oro o in argento, paillettes colorate o total black… aiuto, cosa mi metto a Capodanno? Decidere cosa indossare la notte di San Silvestro è sempre un dilemma, soprattutto per noi donne che siamo eternamente indecise. In questa notte magica tutte vorremmo essere perfette, sfoggiare l’outfit che ci renda uniche e speciali. Ma non basta cercare il look migliore, bisogna anche che sia adatto alla situazione. Ogni location, infatti, richiede uno stile diverso. Un abito paillettato corto, ad esempio, andrà bene per un party in discoteca, ma non per il capodanno in montagna. Così come un maglione lungo abbinato a leggings di pelle sarà adatto per festeggiare in casa con amici, ma non per un capodanno romantico con la dolce metà.

Per aiutarci a trovare l’outfit perfetto per il Capodanno 2018, Napolitoday ha chiesto qualche suggerimento alla giornalista ed esperta di moda Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”. Ecco i suoi preziosi consigli…

Outfit per il Capodanno in montagna - La neve e una calda baita sono tra i contorni più belli per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo. Il countdown non è mai stato così “cozy”. Mai rinunciare ad essere brillanti! Allora cosa indossiamo? Maglione con dettagli metallici oro, nero o rosso, minigonna a pieghe e stivali cuissard super aderenti. No alle calze! Siete al caldo, potete farlo! Anzi, cosa ne dite di un paio di sandali glitterati indossati con calzini in tinta? Promosso come look dell’anno! I capelli? Optiamo per un cerchietto divertente a tema party. Make-up? Puntate sugli occhi per non avere problemi tra il rossetto e il collo alto. Ok a ombretto cotto e metallizzato.

Outfit per il Capodanno a casa con amici - Cenone con cascate di cibo. Partita a carte, al mercante in fiera e a scala quaranta. Brindisi di mezzanotte con fiumi di sorrisi e risate. Pandoro e spumante per tutta la notte. Forse il miglior modo per dire benvenuto al nuovo anno 2018. Il vostro outfit deve essere alla moda, semplicemente questo. Optate per un maglione lungo con maniche XXL e a collo alto, abbinatelo a leggings di pelle e stivaletti a calzino. Super anni ’80! Orecchini luminosi e una maxi treccia decorata con fermagli a forma di stella. Le vostre amiche vi chiederanno della nuova tendenza e voi vi sentirete come la star della prima notte dell’anno.

Outfit per il Capodanno in discoteca - E c’è sempre chi si ostina ad andare in discoteca per festeggiare il nuovo anno. Tuttavia, per fare baldoria è la soluzione più adatta. Le party girls più scatenate sono chiamate all’appello! Cosa indossare? Beh, spogliatevi! Schiena nuda per essere sensuali ma non troppo “invadenti” e soprattutto scegliete un abito luccicante. Pailettes e cristalli sono ben accetti, a differenza dei corpetti a cuore e delle minigonne. Questi abitini sono troppo scontati. Per essere al top puntate su un monospalla, di cui un braccio a manica lunga oppure un mini abito con maniche a sbuffo. Scommettiamo che sarete le più modaiole?

Outfit per il Capodanno con la dolce metà - Dolci voi! Cenetta romantica e tanti baci - un po’ ubriachi - per augurarsi un nuovo anno insieme. Ho qualche dubbio sul fatto che il vostro outfit arriverà integro alla mezzanotte! Vi consiglio di contenervi almeno per il cin cin, giusto in tempo per sfoggiare il vostro abito lungo, verde bottiglia o blu, aderente e velato sulle clavicole (troppo austero? Per niente, cerchiamo di far volare la fantasia!) e la tinta labbra rigorosamente rosso metallico. La lingerie con bralette o con brassiere ricamata sul tutto il décolleté avrà il suo meritato palcoscenico qualche minuto più tardi…

Pronte per festeggiare? Cin Cin a voi e buon 2018!

