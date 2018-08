L'Oroscopo di Franko Angelone: settimana dal 6 al 12 agosto

ARIETE: La vostra creatività sarà messa a dura prova da un partner noioso, talvolta pantofolaio, altre volte soffocante. Anche Venere non vi aiuta, perché è ora nettamente in opposizione al vostro segno zodiacale. Avete bisogno di nuovi stimoli e li cercherete soprattutto sul luogo di lavoro o in alcuni hobbies finora mai considerati. Le giornate del fine settimana (soprattutto il 10 agosto) promettono bene.