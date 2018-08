L'Oroscopo di Franko Angelone: settimana dal 13 al 19 agosto

ARIETE: Luna e Venere in opposizione completano un quadro astrale non proprio favorevole. La vostra pazienza sarà messa a dura prova, soprattutto per tutti coloro che sono al lavoro sotto il sole bollente di questi giorni. Sarete vicini a uno scatto d'ira più volte, e se nelle vicinanze troverete persone che disprezzate, la vostra capacità di autocontrollo potrebbe non bastare. Domenica 19 agosto giornata positiva e gioiosa.