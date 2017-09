O Scarpariello, il piatto dei Quartieri Spagnoli: storia e ricetta originale

Quando i napoletani vanno di fretta e non hanno molto tempo per cucinare preparano “O Scarpariello”. Si tratta di uno dei piatti tipici della tradizione culinaria napoletana nato in una delle zone più popolari della città: i Quartieri Spagnoli. La pietanza, infatti, nasce proprio in quei vicoli dove un tempo vivevano gli “scarpari”, cioè i calzolai, che lavoravano ogni giorno nelle loro minuscole botteghe per riparare o fabbricare fantastiche scarpe. Alcuni narrano che le mogli e le sorelle di questi scarpari, non avendo molto tempo da dedicare ai fornelli, preparavano un “pasto veloce” nella pausa pranzo: lo Scarpariello, appunto. Secondo un'altra tesi, invece, questo piatto si preparava con i prodotti avanzati che si avevano in casa, o con quello che regalava (quasi sempre formaggi) allo “scarparo” la gente che non poteva pagarlo. La giornata dello “Scarpariello” era il lunedì, il giorno di riposo dei “scarpari”, quando si raccoglieva tutto quello che avevano regalato i clienti e lo si cucinava insieme al ragù avanzato la domenica. Ancora oggi lo Scarpariello è uno dei piatti più cucinati dai napoletani, specialmente quando si ha la necessità di preparare un piatto semplice e veloce. Ma a differenza di un tempo, oggi viene cucinato utilizzando i pomodori pelati o i pomodorini freschi al posto del ragù avanzato come voleva la tradizione.

Per la ricetta completa, NapoliToday ha chiesto consigli a Paola de Rosa, appassionata ed esperta di piatti della tradizione culinaria partenopea.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE:

400 g di penne o mezzani

300 g. di filetto di pomodoro

1 spicchio di aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Abbondanti foglie di basilico fresco

Formaggio grattugiato (sia parmigiano che pecorino)

Peperoncino

PROCEDIMENTO:

Far soffriggere in una padella lo spicchio di aglio in un fondo d’olio. Quando l'aglio è diventato biondo, aggiungere il pomodoro, un pò di basilico, un pizzico di sale e lasciar cuocere a fuoco lento per circa 15 minuti. Nel frattempo scaldare l’acqua della pasta in una pentola alta. Quando l’acqua inizia a bollire, calare la pasta e tirarla via quando è al dente. Una volta scolata ben bene, versare la pasta nel sugo e farla saltare aggiungendo qualche manciata di parmigiano e pecorino grattugiato. Girare il tutto per qualche minuto sul fuoco lento finché il sugo non si amalgama bene alla pasta. Prima di servire aggiungere qualche fogliolina di basilico, peperoncino e un filo d’olio a crudo.

Buon appetito!