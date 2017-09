Moda Autunno Inverno 2017-18: tutti i capi e gli accessori di tendenza

L’estate si è appena conclusa e l’autunno sembra essere ormai alle porte. E’ tempo di mettere da parte costumi, sandali, top e shorts, e pensare a cosa indossare per i primi freddi. Con l’abbassamento delle temperature, infatti, la domanda principale che ogni donna si pone è: quale saranno i capi di tendenza di quest’anno?

NapoliToday ha intervistato la giornalista e fashion blogger napoletana Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”, per conoscere tutte le novità della moda autunno/inverno 2017-18.

Elementi vintage e retrò hanno caratterizzato la moda per l’inverno 2016, quali saranno i trend di quest’anno?

“Ecco un piccolo decalogo da tenere a mente per l'Autunno/Inverno 2017-18:

Abiti a fiori, sia maxi che midi

Completi giacca pantalone a fantasia

Coordinati a quadri, in tweed, con dettagli faunistici

Richiami dal Giappone per le fantasie, i kimoni e le vestaglie da sera

Archiviati gli occhiali modello aviatore. Si stanno facendo strada gli occhiali da sole in stile anni '90, tondeggianti e schiacciati".

La pelle sarà una delle protagoniste di questo autunno inverno. Quali sono i tuoi consigli?

“La pelle sarà rivista in due modi: il primo "embroidered" cioè con ricami di fiori e rose rosse, sia su giacche di pelle nera che metallizzate. Il secondo riguarda i pantaloni e le gonne: pelle lucida effetto vinilico sarà la scelta vincente, anche per i capispalla".

Per quanto riguarda i colori quale sarà il protagonista della prossima stagione?

"Il rosa acceso sarà tra i colori cangianti più utilizzati per scarpe, maglioni e trench. Grande ritorno dei colori desaturati come il terra bruciata, il grigio, il taupe, il rosso, il blu. Si va verso un'inversione di tendenza e verso colori nordici e più freddi”.

Quali saranno invece gli accessori 'must have' che non potranno mancare nell’armadio di chi vuol essere alla moda?

“L'accessorio che non potrà mancare sarà il cinturone in vita. Da non confondere con la fusciacca, è da indossare sopra giacche oversize e camicie basic. Per quanto riguarda le borse, mini bag con tracolla, per affrontare la vita di tutti i giorni con comodità e, perché no, poter mettere le mani al caldo nelle tasche del cappotto! Gli orecchini saranno giganteschi e le sciarpe molto sottili, da annodare solo su un lato del collo”.

Per quanto riguarda le scarpe quali saranno le più trendy del prossimo autunno-inverno?

“Stivaletti poco sopra la caviglia con stringhe e punta. Ma anche stivaloni cuissardes. Per questi ultimi, i due colori predominanti saranno il blu e il rosso”.

Il 20 settembre inizia la Fashion Week Milano 2017. Che novità ti aspetti di vedere in passerella e quali saranno gli appuntamenti imperdibili di questa settimana?

“Mi aspetto, come ti dicevo prima, una inversione di tendenza. Le passerelle del prèt-à-porter milanese, credo, mostreranno pochi dettagli ma molto in vista. Look strutturati, linee decise e colori neutri. L'evento da non perdere è il Green Carpet Award, gli Oscar della Moda Sostenibile. Il premio è dedicato a Franca Sozzani, fautrice e sostenitrice della moda eco-friendly, e sarà conferito a un giovane designer che presenterà una collezione sensibile al tema. Quest'ultimo potrà poi sfilare nell'edizione Moda Donna Febbraio 2018”.

