I migliori Cannabis Store di Napoli: l'elenco

Sono 305 i nuovi esercizi italiani di cannabis light censiti nel 2018 che segnano una crescita nel settore del 75% rispetto al 2017. A rivelare il dato è Magica Italia, la prima guida italiana della rivista Dolce Vita dedicata al mondo della cannabis. Il fiorire di negozi specializzati nella vendita di marijuana legale ha interessato in modo particolare la città partenopea: Napoli è, infatti, la prima città in Campania con 23 esercizi (+8 rispetto al 2018). Sarà per la curiosità di provare “un’erba che non sballa”, perchè a basso contenuto di THC (0,6% è il limite imposto dalla legge italiana) ma con effetti rilassanti per l’elevata concentrazione di cannabidiolo (CBD). Sarà perché la Campania, grazie al suo clima favorevole, è uno dei maggiori fornitori di canapa. La cosa certa è che il settore della marijuana legale è un fenomeno in continua crescita in Campania e in tutto il Paese. A questo punto è doveroso fare una precisazione: la marijuana light è cosa ben diversa da quella terapeutica. Quest’ultima, infatti, al fine di alleviare i dolori causati da patologie gravi, ha un principio attivo di gran lunga superiore ai limiti di legge e viene distribuita sotto rigoroso controllo medico. Ma quali sono i prodotti più venduti in questi store? Sempre secondo i dati diffusi da Magica, tra gli articoli più richiesti, al primo posto troviamo la cannabis light, ovvero le infiorescenze di canapa a contenuto legale di THC, al secondo posto i semi di cannabis, commercializzati per i collezionisti, e al terzo posto gli articoli per la coltivazione e il giardinaggio (dalle lampade ai fertilizzanti, dalle serre domeniche ai manuali). A seconda della categoria merceologica venduta, i punti vendita assumono un nome differente: i growshop offrono articoli per la coltivazione indoor e outdoor, gli headshop vendono accessori per fumatori come accendini, posaceneri, cartine, ecc, i seed shop sono specializzati in semi di cannabis a scopo collezionistico, gli hempshop vendono prodotti derivati dalla canapa industriale, com cosmetici, alimentari, abbigliamento, ecc. Questa distinzione non esclude, però, che uno stesso punto vendita possa vendere più categorie merceologiche. Ma vediamo dove è possibile acquistare a Napoli la cannabis legale e scegliere tra una grande varietà di prodotti derivati. Napolitoday ha selezionato 4 shop tra i migliori punti vendita della città.

Cannabis Store Napoli

Presente in tre punti vendita, due al Vomero e uno a Fuorigrotta, Cannabis Store Napoli può essere considerato il tempio della cannabis light. Oltre all’erba legale, vende anche numerosi prodotti da essa derivati. Dalla crema idrante viso di canapa naturale all’olio di canapa per il benessere del corpo, dai numerosi cosmetici a prodotti alimentari come la crema di canapa e nocciola, le tisane a base di canapa, arancia e cannella, e l’imperdibile la canna lick (lecca-lecca con estratto di Canapa, senza THC). Per gli appassionati di canapa, un giro da Cannabis Store Napoli è d’obbligo.

Indirizzi: Via Mario Fiore 4/b, Via Scarlatti 173, Viale Augusto 118

