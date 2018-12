MartaVi, storia di una bimba napoletana e del suo papà, youtubers sulla cresta dell'onda

Le bambine napoletane hanno un nuovo baby-idolo: si chiama MartaVi, youtuber napoletana, una piccola peperina che con suo papà si diverte a girare tutorial, scherzi, recital, cabaret. MartaVi e il padre hanno un feeling unico, che contribuisce a rendere i loro video godibili anche per gli adulti che vogliono giocare con i loro bimbi e sono a corto di idee. L'originalità del progetto contribuisce ai grandi numeri: la coppia MartaVi-Papi ha raggiunto oltre 22 milioni di visualizzazioni. Un fenomeno in crescita, considerato che nel periodo natalizio i loro filmati vengono visualizzati da migliaia di bimbi, napoletani e non.

L'ultimo video, "Lo mangi o lo indossi", ha già raggiunto 10mila visualizzazioni in poco meno di 24 ore. Nel filmato il povero Papi è costretto a subire, bendato, gli scherzi della sua Marta.