Lombosciatalgia, quali sono i rimedi: i consigli dell'esperto

La Lombosciatalgia è una patologia che interessa la parte inferiore della schiena (la zona lombare). Come suggerisce anche il suo nome (“algia” = dolore, “sciat” = “nervo sciatico” e “lombo” = area lombare), determina una situazione di forte dolore alla parte bassa della colonna vertebrale. In Italia, oggi, ne soffre quasi 1 persona su 4. La percentuale cresce quando si sale di età, arrivando addirittura all’80% negli anziani. Come già detto prima, tra i sintomi principali c’è il dolore forte alla schiena, nella zona vertebrale lombare, che si estende lungo una gamba fino a coinvolgere il gluteo, la coscia e, in alcuni casi, anche la zona inferiore del piede. I pazienti lamentano fitte simili a scosse elettriche, bruciore e sensazione di intorpidimento. Tra i principali fattori di rischio ci sono sedentarietà, la postura scorretta, la scarsa attività fisica, strappi o contratture muscolari, schiacciamento disco-intervertebrale, osteoporosi, artrite, sollevamento eccessivo di pesi, gravidanza, diabete, ecc. Questa patologia può essere diagnostica con l’anamnesi e l’esame obiettivo da parte di uno specialista, o nei casi più gravi, si posso effettuare esami più specifici come la radiografia della colonna vertebrale, la risonanza magnetica nucleare alla colonna o la TAC (tomografia assiale computerizzata alla colonna vertebrale). Insieme al risposo e alla terapia farmacologica prescritta dal medico, sono consigliate anche sedute di fisioterapia per rieducare al movimento il paziente colpito da lombosciatalgia.

NapoliToday ha chiesto nell'intervista al fisioterapista Fabrizio D’Urso come agisce la fisioterapia in presenza di questa patologia e quanto è importante la prevenzione.

Cosa è la lombosciatalgia?

"La Lombosciatalgia, comunemente detta Sciatica o Sciatalgia, è una patologia causata dall’infiammazione, dall’irritazione o dalla compressione del Nervo Sciatico. E’ caratterizzata da un insieme di sintomi (in particolare il dolore) a carico del suddetto nervo e delle strutture da esso innervate, e che possono essere riferiti lungo tutto il decorso del nervo, dalla zona Lombo-Sacrale della schiena fino alle dita del piede, passando per i glutei e per la zona posteriore della coscia, con interessamento in genere di un solo lato della schiena e di un solo arto”.