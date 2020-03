Emergenza Coronavirus, l'appello di Liberato: "Uagliù, stateve a casa"

"Je nun parl’ maje, vuje ‘o sapìt’. Me stong semp’ zitt zitt, post e bast’. Stamm’ tutt’ quant’ passann’ ‘nu mument ‘e mè.d’. ’Nzrràt caddìnt, artéteca p’ ‘na jurnàta sana. ’O ver’ stong ascènn pazz’, ‘o ver nun saccio cchiù c’aggia fà. Però una cosa ‘a saccio: Napule nun more maje. Stateve a cas, mmokkakkivestr...òrt’, ma ve par’ ca ve l’adda ricere ‘nu scem’ cu ’na bandana nfacc’?". Così, in un lungo ed insolito post su Facebook, il rapper misterioso Liberato ha voluto lanciare il suo invito a restare a casa e a rispettare le norme anti-contagio.

L'artista napoletano ha parlato anche del film "Ultras" di Francesco Lettieri, con la sua colonna sonora: "Int’a tutt stu ca.z e burdell, fratm Francesco “tempismo” Lettieri ha fatt’ ascì ‘o primm’ film suoje (uà che ciorta fratè) e je agg’ fatt’ ‘e museche. Er’ meglio si ‘o ffacévan ‘o cimena ma si nònn’m tenev 3 palle etc etc. Mo’ nuje chést’ putimm’ fa (chést + show some love ai team medici e a chi se sta facenn nu mazz’ tant’ int'espitàl’). Ve voglio bene assaje".

