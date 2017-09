"I napoletani di Torino", il duo comico che unisce Nord e Sud

Sono arrivati a Torino in tenera età insieme alle rispettive famiglie ma non hanno mai dimenticato la loro città d’origine: Napoli. Un blando accento napoletano per essere comprensibili ai concittadini del Nord, le vacanze nella città partenopea una volta all’anno e il tifo per la squadra di Sarri mantengono saldo il legame con il Sud, fonte di ispirazione della loro comicità. Amici da sempre, Simone della Monica e Giuseppe Natrella (in arte Selmo e Pino) si sono uniti artisticamente nel duo comico “I napoletani di Torino” con l’obiettivo di far apprezzare anche al Nord il dialetto napoletano. Lavorano principalmente come operai in una fabbrica, ma il loro sogno è partecipare come comici alla trasmissione di Made in Sud.

L’intervista di Napolitoday.

Chi sono “I napoletani di Torino” e come è nata l’idea di creare questo duo comico?

“ 'I napoletani di Torino' sono Simone Della Monica e Giuseppe Natrella, in arte Selmo e Pino. L'idea è nata da Selmo che un giorno mi disse che voleva creare due personaggi che parlavano in napoletano in maniera semplice e comprensibile in modo far apprezzare il dialetto anche ai torinesi e a tutti i cittadini del Nord. Nonostante siamo arrivati a Torino quando eravamo molto piccoli, Napoli è sempre rimasta nel nostro cuore”.

Quando avete iniziato con la comicità?

“Abbiamo iniziato lavorando per una radio regionale con messaggi vocali provocatori, ma non eccessivi. Poi abbiamo aperto la nostra pagina Facebook e un canale Youtube su cui carichiamo i nostri video”.

Qual è l’obiettivo dei vostri sketch?

“L'obiettivo è far ridere la gente, regalare a chi ci segue una parentesi giornaliera di allegria. I nostri video devono essere una pausa dalle problematiche del vivere quotidiano”.

Avete origini napoletane ma siete cresciuti in Piemonte. Che tipo di legame avete con Napoli?

“Con Napoli abbiamo un rapporto stupendo, scendiamo almeno una volta all’anno, generalmente in estate, e, ogni volta che torniamo, cerchiamo di goderci la bellissima energia ed allegria che trasmette questa meravigliosa città”.

Che rapporto avete, invece, con Torino e con il Nord in generale?

“Con il Nord abbiamo un ottimo rapporto. La cosa di cui ci lamentiamo spesso è il tempo, sempre grigio e cupo. Ma, in compenso, questa città ci ha dato l’opportunità di trovare un lavoro fisso e una stabiltà economica”.

Come mai avete scelto di restare a Torino e non di tornare a Napoli?

“Qui abbiamo il lavoro e le nostre famiglie. Non volevamo abbandonare tutto per l’incertezza che offre il Sud. Preferiamo tornarci solo quando siamo in vacanza”.

Il vostro duo è più seguito dai napoletani o dai torinesi?

“Ci seguono più napoletani ma siamo molto apprezzati anche dai torinesi”.

Il sogno nel cassetto de “I napoletani di Torino”?

“Partecipare come comici a Made in Sud”.