Le 6 gelaterie più buone di Napoli

In vaschetta o cono? Gusto classico o bizzarro!? Per affrontare il caldo torrido dell’estate non c’è niente di meglio di un bel gelato. Che sia artigianale, però! Napoli offre tantissime gelaterie, alcune storiche, altre di ultima generazione. Ma quali sono le migliori della città. Per non sbagliare seguite i consigli di NapoliToday.

Mennella

Nata nel 1969 quando Antonio Mennella cominciò a sfornare i suoi primi dolci a Torre del Greco, Mennella è oggi un’istituzione in città. Il gelato è al 100% naturale, composto solo da latte fresco di alta qualità, panna ottenuta con la prima fioritura del latte e farina di semi di carrube. Ogni gusto viene fatto con ingredienti freschi propri del territorio italiano: dalle nocciole di Giffoni alle mandorle della Puglia, dalle albicocche del Vesuvio alle noci di Sorrento, dai limoni della costiera alle fragoline di bosco di Acerno, dai pistacchi di Bronte alla frutta secca e fresca di stagione. Le basi vengono preparate nel laboratorio di Torre del Greco mentre l’ultimo processo, la mantecatura, viene fatta direttamente in presenza del cliente. Il risultato è un gelato dal gusto unico e inconfondibile. Tante sono le sedi in città, ma quella del Vomero ha una particolarità: i clienti possono assistere alla produzione di coni caldi fatti al momento. Fateci un salto!

Indirizzo: Via Carducci 45, Via Scarlatti 97, Piazza degli Artisti 1, Via Toledo, Piazza Trieste e Trento 57, Via Enrico Pessina, Piazza Dante 73

