Edenlandia: i nuovi orari di ingresso

Nuovi orari di ingresso per l'Edenlandia, lo storico parco divertimenti di Napoli, che ha riaperto dopo diversi anni di chiusura.

Lunedì: dalle 17- 23.

Martedì-mercoledì-giovedì: 10-23.

Venerdì-sabato-domenica-festivi: 10-24.

PREZZI

Dal 26 luglio sarà possibile acquistare l'Edencard presso le biglietterie del parco o prenotarla online sul sito di Edenlandia. L'Edencard avrà un costo di tre euro solo per la prima volta (1€ è per l'acquisto della card) e poi 2€ per ogni ingresso al parco, che saranno immediatamente convertiti e caricati nella card.