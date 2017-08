La dieta del rientro dalle vacanze: 10 consigli per tornare in forma

L’estate sta finendo e il ritorno dalle vacanze porta con sé un pò di nostalgia e qualche chilo in più. Ma non bisogna disperare! Il rimedio per tornare in forma c’è ed è quello di darsi delle regole alimentari sane ed equilibrate che vi accompagneranno fino all’estate prossima. Il fegato deve defaticarsi dall’eccesivo sforzo a cui è stato sottoposto nei giorni di ferie dovuto ai pranzi e alle cene fuori orario ricchi di grassi e di zuccheri semplici e raffinati, e agli aperitivi con superalcolici e stuzzicherie varie che di salutare hanno ben poco. La regola principale è depurarsi.

Scopriamo come:

Bere : reidratare l’organismo bevendo almeno un litro e mezzo/due di acqua al giorno per stimolare il metabolismo, eliminare le scorie e favorire l’attività cellulare. Le bevande oltre all’acqua sono: infuso di the verde (non le bibite confezionate ricche in zuccheri semplici e fruttosio, sì, invece, quelle dolcificate con la stevia); spremuta di pompelmo anche rosa, dal sapore più delicato (non come succo di frutta che si trova in commercio); infuso di carciofo (toccasana per il fegato).

: reidratare l’organismo bevendo almeno un litro e mezzo/due di acqua al giorno per stimolare il metabolismo, eliminare le scorie e favorire l’attività cellulare. Le bevande oltre all’acqua sono: infuso di the verde (non le bibite confezionate ricche in zuccheri semplici e fruttosio, sì, invece, quelle dolcificate con la stevia); spremuta di pompelmo anche rosa, dal sapore più delicato (non come succo di frutta che si trova in commercio); infuso di carciofo (toccasana per il fegato). Mangiare verdura e frutta di stagione : meglio se crudi per preservare i principi nutritivi: vitamine e antiossidanti, risultano più facili da consumare in quanto faccia ancora caldo e favoriscono l’eliminazione dei liquidi in eccesso.

: meglio se crudi per preservare i principi nutritivi: vitamine e antiossidanti, risultano più facili da consumare in quanto faccia ancora caldo e favoriscono l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Preferire i cereali integrali : più ricchi in fibre che aiutano la motilità intestinale e ottimo “cibo” per la flora batterica buona che popola l’intestino, permettendo il dimagrimento. Banditi i prodotti da forno con farine di tipo “00”.

: più ricchi in fibre che aiutano la motilità intestinale e ottimo “cibo” per la flora batterica buona che popola l’intestino, permettendo il dimagrimento. Banditi i prodotti da forno con farine di tipo “00”. Limitare al minimo il consumo sale e zucchero : zuccheri semplici (saccarosio il comune zucchero bianco o il “falso” zucchero di canna, sciroppi di glucosio, fruttosio), preferite il miele non pastorizzato; il sale non più di un cucchiaino da cucina.

: zuccheri semplici (saccarosio il comune zucchero bianco o il “falso” zucchero di canna, sciroppi di glucosio, fruttosio), preferite il miele non pastorizzato; il sale non più di un cucchiaino da cucina. Muoversi : fare attività fisica. Passeggiate di circa 30/45 minuti al giorno a passo svelto, o corsa se siete allenati. Oppure iscrivetevi in palestra svolgendo esercizi che vi permettono di mantenere e fortificare la muscolatura, almeno tre volte alla settimana. Il tutto senza esagerare.

: fare attività fisica. Passeggiate di circa 30/45 minuti al giorno a passo svelto, o corsa se siete allenati. Oppure iscrivetevi in palestra svolgendo esercizi che vi permettono di mantenere e fortificare la muscolatura, almeno tre volte alla settimana. Il tutto senza esagerare. Respirazione : saper “respirare” in modo corretto permette di avere una adeguata ossigenazione favorendo il dimagrimento. Immaginate che il vostro addome sia un palloncino che si gonfia quando inspirate e si sgonfia quando espirate. Appoggiate una mano sopra il ventre ed inspirate profondamente cercando di gonfiare il più possibile la pancia senza muovere il torace; quando avete raggiunto la massima inspirazione espirate cercando di svuotare il più possibile la pancia così come si sgonfia un palloncino. Grazie alla sensibilità della mano è possibile prendere coscienza dei movimenti del proprio ventre.

: saper “respirare” in modo corretto permette di avere una adeguata ossigenazione favorendo il dimagrimento. Immaginate che il vostro addome sia un palloncino che si gonfia quando inspirate e si sgonfia quando espirate. Appoggiate una mano sopra il ventre ed inspirate profondamente cercando di gonfiare il più possibile la pancia senza muovere il torace; quando avete raggiunto la massima inspirazione espirate cercando di svuotare il più possibile la pancia così come si sgonfia un palloncino. Grazie alla sensibilità della mano è possibile prendere coscienza dei movimenti del proprio ventre. Limitare l’uso di sostanze nervine : caffè e the. Sono consigliabili tre caffè al giorno meglio se amari e anche freddi. Hanno attività termogenica e stimolano il sistema nervoso, endocrino e cardiovascolare.

: caffè e the. Sono consigliabili tre caffè al giorno meglio se amari e anche freddi. Hanno attività termogenica e stimolano il sistema nervoso, endocrino e cardiovascolare. Evitare l’alcool : i superalcolici oltre ad essere calorici, disidratano e sono dannosi per l’organismo.

: i superalcolici oltre ad essere calorici, disidratano e sono dannosi per l’organismo. Evitare il fumo

Evitare le diete drastiche , “il fai da te” e saltare i pasti: rispettare la giusta distribuzione nella giornata, colazione, pranzo e cena. A questi si può aggiungere uno spuntino a metà mattinata e uno durante il pomeriggio.

In conclusione: perdere i chili accumulati nei giorni di vacanza non è un’impresa ardua. È più semplice levare peso subito dopo averlo acquisito piuttosto che a distanza di mesi o anni, dunque via libera a carne, pesce, frutta, verdura e cereali purché le porzioni siano ridotte e i condimenti dimezzati. Buon rientro!