Cuochi d'Italia, Gena Iodice difende i colori della Campania

Ha fatto onore alla Campania la giuglianese Gena Iodice, chef di Fenesta Verde-La Marchesella, che ha superato il turno di Cuochi d'Italia, il programma tv condotto da Alessandro Borghese su Tv8.

La cuoca giuglianese ha sfidato e battuto Emiliano Rossi, chef della prestigiosa Osteria del Teatro, in provincia di Arezzo. Rispettivamente campano e toscano anche i due giudici, Gennaro Esposito, due stelle Michelin a “La Torre del Saracino” e Cristiano Tomei, una stella, a “L’Imbuto”.

Emozionata dinnanzi a Gennarino Esposito, Gena gli ha spiegato: “La cucina per me è amore e dedizione totale. L’Italia è tutta bella, con enormi potenzialità culinarie ma qualcuna è più fortunata e qualcuna meno”. La più fortunata? Sicuramente la Campania. “L’ingrediente più rappresentativo della nostra regione è la mela annurca, perché io vengo da Giugliano - ha aggiunto - Un frutto antichissimo, citato perfino da Plinio, una mela che si raccoglie acerba”.

E con una parmigiana di melanzane di classe, ha trionfato il match in casa. Difendendosi bene anche fuori (pappa al pomodoro) è riuscita a strappare il passaggio e fare in modo che tutti possano continuare a tifare per lei.