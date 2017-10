Come vestirsi se si è bassine: i 7 consigli dell'esperta di moda

Essere di piccola statura può creare non poche difficoltà nel vestire. Quando si va a fare shopping trovare pantaloni a cui non bisogna fare la piega o giacche le cui maniche non debbano essere risvoltate 10 volte o, ancora, cappotti che non ti facciano scomparire sembra quasi un’impresa. Ma trovare l’abbigliamento giusto non è poi così difficile, basta solo qualche accorgimento in più. Se è vero che sulle copertine delle riviste ci sono sempre modelle dalle gambe chilometriche, è altrettanto vero che essere basse non significa sembrare uno hobbit. Sono tantissime le celebrità di piccola statura che in ogni circostanza appaiono bellissime, e poi neanche così basse. Con qualche piccolo trucco, infatti, non solo si potrà sembrare più alte, ma anche, talmente affascinanti da far sembrare l'altezza un dettaglio insignificante… in fondo nella botte piccola c’è il vino buono!

Ma quali sono i capi da privilegiare e gli accorgimenti che aiutano le piccole stature a sembrare più slanciate? NapoliToday lo ha chiesto alla giornalista e fashion blogger napoletana Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”.

Ecco i suoi consigli in base alle tendenze della stagione Autunno/Inverno 2017:

- La moda autunno inverno 2017 ha riempito i negozi di borsette, tracolline e city bag. I bauletti sono di ridotte dimensione così come le shoppers. Niente di meglio per le più piccine: il contrasto con una maxi bag avrebbe dato l'impressione di portare con se una valigia e non una borsa normale. Cappotti - In questa stagione i cappotti lunghi fino alle caviglie la faranno da padrone. Così come i piumini e le pellicce. Purtroppo non sono da prediligere per chi ha una statura inferiore al metro e sessanta. Scegliete piuttosto cappotti dal taglio sartoriale, a righe verticali o a spina di pesce.

